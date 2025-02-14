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Медицинские рецептурные бланки 107-1/у и 148-1/у-88

справки, выписки, заключения.

Медицинские рецепты для выписки антидепрессантов и любых аптечных препаратов, таких лекарств как димедрол, прегабалин, габапентин, клофелин, трамадол, тапентадол, зопиклон, феназепам, диазепам, алпразолам.

Медицинские рецепты, справки и документы - можно заказать и купить онлайн, с ускоренной доставкой заказным письмом почтой России.

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Оформляем документы за 1 день

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Полное соответствие законодательным нормам

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Квалифицированные и опытные сотрудники с медицинским образованием

Индивидуальный подход

Способны решить проблему каждого клиента

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Мы можем вам предложить рецепты на лекарство:

Наши рецепты оформляются строго по приказу Минздрава РФ

Используем бланки напечатанные в типографии

Используем только действующие печати медицинских учреждений

Наши рецепты заполняют настоящие врачи

У нас большой выбор медицинских организаций

Также у нас можно заказать медицинскую документацию, справки, выписки, заключения

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Цены на некоторую печатную продукцию:

  • Рецептурный бланк 107-1/у (действителен 60 дней)

    1000₽

  • Рецептурный бланк 107-1/у (по специальному назначению)

    1500₽

  • Рецептурный бланк 148-1/у-88 (действителен 15 дней)

    1500₽

  • Cправка о временной нетрудоспособности учащегося (форма №095/у)

    2000₽

  • Выписка из медицинской карты (форма 027/у)

    1500₽

  • Врачебное профессионально-консультативное заключение (форма №086/у)

    1500₽

  • Медицинская карта ребёнка (форма 026/у)

    7000₽

  • Сигнальный лист вызова скорой помощи

    1500₽
Почтовое отправление оплачивается отдельно, конечную стоимость заказа уточняйте у менеджера. При заказе нескольких позиций Вам может быть сделана персональная скидка.
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Отзывы наших клиентов
Иван Захватаев
Иван Захватаев45 лет, г.Москва
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Я купил медицинский рецепт на лекарство и мне все понравилось. Покупать рецепты в интернете, намного удобнее чем высиживать утомительные очереди в поликлинике, ожидая врача. Тем более, справки компании ни чем не отличаются от тех что выдают в поликлиниках.
Ольга Шевченко
Ольга Шевченко25 лет, Санкт-Петербург
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Хочу оставить свой отзыв. Все прошло максимально ровно и быстро, буквально спасли, потому что не было возможности пойти к врачу и продлить рецепт. Но я удачно наткнулась на сайт, решила обратиться и купить рецепт на лекарство. Когда получила на почте конверт с документом сразу же поехала и купила то что мне было нужно.
Андрей Половой
Андрей Половой32 года, г.Краснодар
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Получил письмо с медицинским рецептом на третий день после оформления заказа. Хочется отметить скорость работы специалистов сайта, она на высоком уровне. Я буду обращаться к ним еще, так как местные врачи ничего не назначают мне от бессонницы.
Магамед Алиев
Магамед Алиев42 года, Республика Дагестан
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Cервис медицинские рецепты мне очень помог. Менеджеры тут пунктуальные и вежливые. Быстро сориентировали меня по вопросу покупки медицинского бланка через интернет. Впечатления после получения справки у меня остались самые положительные.
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Cервис медрецепты помог купить мне справку через интернет. Проблема заключалась в том, что я вовремя не смогла обратиться к своему врачу и оформить нетрудоспособность по болезни. Специалисты сайта в короткие сроки прислали мне справку по почте и моя академическая успеваемость в колледже не пострадала.
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Наилучшая команда по продаже медицинских рецептов онлайн, с которой мне приходиться тесно сотрудничать. Меня беспокоит хронический болевой синдром и депрессия, поэтому я часто покупаю рецепты на анальгетики и антидепрессанты. Никаких проблем у меня не возникает, поскольку рецепты настоящие.
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Ирина Беляева
Ирина Беляева48 лет, г.Владивосток
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Когда врач отказался мне выписать рецепт на лекарство я купила его в интернете. Покупала с почтовой экспресс доставкой, поэтому все случилось очень быстро. Медицинский документ приехал из Москвы во Владивосток за 4 дня и в день получения письма препарат был куплен мною в аптеке.
Игорь Алферов
Игорь Алферов35 лет, г. Москва
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Я занимаюсь профессиональным бодибилдингом, нуждаюсь в регулярной подпитке препаратами с анаболической активностью и являюсь постоянным клиентом сервиса медрецепты. Письма доходят ко мне вовремя, я могу самостоятельно отслеживать их движение на сайте почты России. После оформления заказа мне всегда передают трек номер отправления.
Анна Соловьян
Анна Соловьян20 лет, г.Тюмень
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У моей бабушки онкологическое заболевание. Медикаментов, которые ей прописывают в поликлиниках для лечения боли недостаточно и мне приходиться покупать рецепт на лекарство в интернете. Спасибо сайту, благодаря которому я могу купить медицинский рецепт от врача без лишних вопросов.
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Наша схема работы

Отправляете заявку по обратной связи на сайте или связываетесь с менеджером в WhatsApp или Telegram

Обговариваем все детали в мессенджере и оформляем заказ

Забираете конверт с рецептом в почтовом отделении самостоятельно или вам приносит его домой почтальон

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Часто задаваемые вопросы и ответы

Если вы готовы заказать медицинский рецепт нужно связаться с менеджером, сообщить желаемый препарат, его дозировку и требуемое количество. ФИО и дату рождения лица для рецептурного бланка, а также полный почтовый адрес для отправления. После согласования позиций заказа менеджер предложит произвести оплату, удобным для вас способом. 

Не обязательно. При покупке медикамента, в аптеке, потребуется лишь правильно заполненный рецепт. Паспорт и другие документы удостоверяющие вашу личность не нужны. 

Нет. Заказ, оформление справок и рецептов происходит онлайн. Вам не нужно приходить на прием к врачу и лично встречаться с нашим менеджером. Достаточно оставить заявку, проверить и одобрить отсканированную версию документа. Письмо с оригиналом мы направим вам по почте и пришлем трек номер.

Да, это официальный документ, оформленный на типографских бланках в соответствии со всеми требованиями Минздрава РФ. Заполняется, заверяется печатями и штампами действующих врачей из различных медучреждений РФ. Он действителен на всей территории России. В 99% случаев по нашему рецепту продают лекарства в любых аптеках страны.

Максимальный срок изготовления медицинского рецепта и отправки его по почте на ваш адрес составляет 1 рабочий день.
Зачастую все происходит быстрее, наши исполнители работают ежедневно над обработкой поступивших заказов.

Наши отправления делаются только через отделения почты России. Почтовых писем с наложенным платежом мы не отправляем и личных встреч не назначаем.

Мы дорожим нашей репутацией, поэтому, до получения оплаты готовы продемонстрировать вам рецептурный бланк с вашей информацией и нашими защитными символами. После того как мы использовали рецептурный бланк, нам нет смысла оставлять его у себя.

Нет, мы не продаем лекарственные препараты. У нас сервис по оказанию полиграфических услуг, а не интернет аптека. 

Нет. Оформлением листков нетрудоспособности для работодателей мы не занимаемся. Но для учащихся школ, средне-специальных и высших учебных заведений РФ, можем предложить справку о временной нетрудоспособности по форме №095/у.

Медицинские рецепты, справки и документы оформляются квалифицированными специалистами с большим опытом работы. Используются только подлинные подписи и печати практикующих врачей, организаций здравоохранения. Также, мы гарантируем неразглашение ваших персональных данных третьим лицам. 

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