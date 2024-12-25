Если вы готовы заказать медицинский рецепт нужно связаться с менеджером, сообщить желаемый препарат, его дозировку и требуемое количество. ФИО и дату рождения лица для рецептурного бланка, а также полный почтовый адрес для отправления. После согласования позиций заказа менеджер предложит произвести оплату, удобным для вас способом.
Не обязательно. При покупке медикамента, в аптеке, потребуется лишь правильно заполненный рецепт. Паспорт и другие документы удостоверяющие вашу личность не нужны.
Нет. Заказ, оформление справок и рецептов происходит онлайн. Вам не нужно приходить на прием к врачу и лично встречаться с нашим менеджером. Достаточно оставить заявку, проверить и одобрить отсканированную версию документа. Письмо с оригиналом мы направим вам по почте и пришлем трек номер.
Да, это официальный документ, оформленный на типографских бланках в соответствии со всеми требованиями Минздрава РФ. Заполняется, заверяется печатями и штампами действующих врачей из различных медучреждений РФ. Он действителен на всей территории России. В 99% случаев по нашему рецепту продают лекарства в любых аптеках страны.
Максимальный срок изготовления медицинского рецепта и отправки его по почте на ваш адрес составляет 1 рабочий день.
Зачастую все происходит быстрее, наши исполнители работают ежедневно над обработкой поступивших заказов.
Мы дорожим нашей репутацией, поэтому, до получения оплаты готовы продемонстрировать вам рецептурный бланк с вашей информацией и нашими защитными символами. После того как мы использовали рецептурный бланк, нам нет смысла оставлять его у себя.
Нет, мы не продаем лекарственные препараты. У нас сервис по оказанию полиграфических услуг, а не интернет аптека.
Нет. Оформлением листков нетрудоспособности для работодателей мы не занимаемся. Но для учащихся школ, средне-специальных и высших учебных заведений РФ, можем предложить справку о временной нетрудоспособности по форме №095/у.
Медицинские рецепты, справки и документы оформляются квалифицированными специалистами с большим опытом работы. Используются только подлинные подписи и печати практикующих врачей, организаций здравоохранения. Также, мы гарантируем неразглашение ваших персональных данных третьим лицам.