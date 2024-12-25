Хочу оставить свой отзыв. Все прошло максимально ровно и быстро, буквально спасли, потому что не было возможности пойти к врачу и продлить рецепт. Но я удачно наткнулась на сайт, решила обратиться и купить рецепт на лекарство. Когда получила на почте конверт с документом сразу же поехала и купила то что мне было нужно.